Viktoria Plzen-Lazio, il pronostico sorride a Baroni: quote e consigli

Niente playoff per la Lazio , che ha chiuso addirittura al primo posto in classifica dopo la prima fase di Europa League . I biancocelesti trovano sulla loro strada il Viktoria Plzen , 16° classificato e promosso agli ottavi dopo il doppio confronto (complessivo 3-1) con il Ferencvaros .

Pronostico 1X2 finale e Multigol

In casa i cechi hanno battuto formazioni di un certo spessore come Real Sociedad e Anderlecht, perdendo (sempre in Europaleague) solo contro il Manchester United. La Lazio prima del ko indolore contro il Braga aveva battuto Ajax, Twente e Dinamo Kiev, chiudendo sempre in vantaggio al termine del primo tempo.

Primo round che vede favoriti i ragazzi di Baroni, il segno “2” è offerto a 1.96 da Cplay, a 1.92 da Snai e a 1.91 da Bet365. Alla “Doosan Arena” dovrebbero vedersi da una a tre reti totali. La quota assegnata al Multigol 1-3 è di 1.44 da Cplay e Begamestar, 1.42 da Eurobet.