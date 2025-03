Pronostico Panathinaikos-Fiorentina, ad Atene greci imbattuti da 14 partite di fila

In serata oltre all'Europa League c'è spazio anche per la Conference , con la Fiorentina pronta ad affrontare l’esame di greco. Nelle fila del Panathinaikos militano tante vecchie conoscenze del calcio nostrano, come l’ex portiere viola Dragowski . Ad Atene i viola troveranno un avversario temibile, con 11 successi e tre pareggi alle spalle. Se tuttavia il Pana ha dovuto disputare i playoff , perdendo la gara d’andata contro il modesto Vikingur , vuol dire che qualcosa non ha funzionato a dovere.

Multigol primo tempo e Under/Over 2,5: consigli e migliori quote

La Fiorentina, terza classificata al termine della prima fase, ha vinto solo quattro delle ultime quattordici partite giocate in questa stagione e subisce gol (minimo uno, massimo due per la precisione) da sette trasferte di fila. Sarà importante per i ragazzi di Palladino reggere l’urto ad Atene, dove il Panathinaikos proverà a partire forte sfruttando il fattore ambientale.

Durante il primo tempo potrebbero vedersi una o due reti, ipotesi offerta a 1.61 da Cplay e Begamestar, a 1.58 invece da Eurobet. Il Panathinaikos in gol nei primi 45 minuti, invece, è un’opzione da ben 2.25 volte la posta. Per le quote, più Under 2,5 che Over. Massimo due reti totali si giocano a 1.63 su Cplay, 1.62 su Netwin e 1.61 su Bwin.