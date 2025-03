Pronostico Cosenza-Reggiana, c'è un esito gradito ad entrambe: ecco quale

Una sfida dove in palio ci sono punti preziosi per non retrocedere. Questo, in sintesi, l’anticipo di Serie B tra il fanalino di coda Cosenza (penalizzato di quattro punti) e la Reggiana (che viaggia con solo un punto in più rispetto al terzetto che al momento occupa il quint’ultimo posto (che vuol dire playout).

Pochi gol? Ecco quanto vale l'Under 2,5 per i bookie

I calabresi nell’arco delle ultime quindici giornate hanno vinto soltanto una volta (in casa contro la Carrarese) mettendo insieme altri cinque punti frutto di altrettanti pareggi. La Reggiana può proporre un rendimento recente migliore ma, osservando la situazione un po’ più nel dettaglio, gli emiliani vengono da tre pareggi e due sconfitte.

Sono 24 le reti messe a segno dal Cosenza (37 quelle subìte) ma anche la Reggiana non è che sia una macchina da gol (28 all’attivo contro le 33 al passivo) e, per la cronaca, all’andata il match si chiuse con la vittoria in trasferta dei rossoblù per 1-0.

Con questi numeri non stupisce che le due squadre facciano registrare una netta predilezione per l’Under 2,5 (sono 18 quelli collezionati fin qui da entrambe con 11 in casa per il Cosenza e 10 in trasferta per gli amaranto). Una tendenza che potrebbe proseguire anche questa sera con l’Under 2,5, quindi, che sembra poter meritare i favori del pronostico. Massimo due reti totali sono offerte a 1.48 da Cplay, a 1.47 da Planetwin e a 1.45 da Sisal.