Pronostico Nottingham Forest-Manchester City, Wood contro Haaland

Spiccano due partite nell’ambito della 28ª giornata di Premier League . La classifica suggerisce di seguire in primis Nottingham Forest-Manchester City , terza contro quarta. Si tratta anche del primo incontro in ordine temporale del turno di campionato: calcio d'inizio oggi alle 13.30, al "City Ground" di Nottingham.

City Ground fortino... a metà: ecco perchè

In pochi a inizio stagione avrebbero immaginato che, a questo punto della stagione, il Forest si sarebbe presentato con un punto di vantaggio alla sfida con Guardiola. Un successo permetterebbe ai Citizens di mettere la freccia e sorpassare una squadra che di recente ha un po’ rallentato: un punto nelle ultime tre e turno di Fa Cup superato solo ai rigori contro l’Ipswich.

Il City ha vinto 1-0 l'ultima trasferta di campionato, contro il Tottenham, e all'andata ha battuto 3-0 i "Tricky trees". Insomma, il segno 2 pretende la dovuta considerazione: si trova a 1.86 sulla lavagna Cplay, a 1.85 invece sia su Bet365 che su William Hill.

La sfida nella sfida tra i bomber Wood (18 reti) e Haaland (20) è senza dubbio uno dei temi di interesse del match, in cui c'è un dato statistico a dir poco sorprendente che merita risalto. In casa il Nottingham Forest ha disputato 13 partite e non è ancora mai andato in svantaggio al riposo, subendo oltretutto un solo gol (sempre al 45'): era la 3ª giornata e a riuscire in questa "impresa" fu il Wolverhampton.