Pronostico Lecce-Milan, rossoneri nel segno del "3"

Occhio alle statistiche sulla "somma gol"

Tre dunque le sconfitte consecutive rimediate dal Milan, come tre sono le gare caratterizzate dagli esiti Goal e Over 2,5. Al contrario il Lecce (due pareggi e due ko nelle ultime quattro) ha in scia un "poker" di No Goal e Under 2,5 e da dieci partite di fila i salentini non collezionano la somma gol 3. A "ritardo" giallorosso risponde "ritardo" rossonero: il Milan non fa registrare la somma gol 4 da ben 23 giornate consecutive. Al netto delle statistiche, il segno ritenuto più probabile dai bookmaker è il "2": quota 1.78 per Cplay e Begamestar, 1.73 per Bwin.

Volendo optare per un esito "alternativo", il consiglio verte sul Multigol 3-4: a 2.48 su Cplay e Begamestar, a 2.50 su Eurobet.