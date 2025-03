Leverkusen-Bayern, quote e pronostico del derby tedesco

Bayer Leverkusen all'assalto, ecco l'esito da provare

Nella storia delle sfide tra Bayer e Bayern, dal 2006 ad oggi, le “Aspirine” sono riuscite a segnare almeno 3 reti agli avversari in tre sole occasioni (4-2 in DFB Pokal il 4 marzo 2009, 3-1 in campionato il 2 febbraio 2019 e 3-0, di nuovo in campionato, il 10 febbraio 2024). Proprio quest’ultimo risultato lascerebbe qualche speranza di recupero ma, nel complesso, tutto appare più complicato perché i bavaresi hanno buone chances di realizzare almeno una rete.

Con queste premesse il “Goal” sembra l’esito più adatto per l’occasione. Almeno una rete per parte è un'ipotesi che Cplay propone a 1.57, Bwin a 1.55 e Zona Gioco a 1.54.