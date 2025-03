Pronostico Liverpool-Psg, all'andata 1-0 "bugiardo" per i Reds e stasera...

All’andata possesso palla? 71% a 29%. Tiri complessivi? 27 a 2. Tiri in porta? 10 a 1. Corner? 14 a 2. Parate? 0 a 10. Questi i numeri di Psg-Liverpool ma i “ Reds ” con un solo tiro in porta hanno vinto 1-0.

Stasera, nel ritorno ad Anfield, la squadra di Luis Enrique deve vincere per non salutare la competizione. La memoria va a quella storica rimonta da allenatore del Barcellona: Psg vittorioso 4-0 all'andata e battuto 6-1 al ritorno.

Cosa aspettarsi dunque da questa sfida di ritorno? Spettacolo, innanzitutto. Goal e Over 2,5 si possono dunque legare in una combo, che vale 1.66 per Cplay e Begamestar, 1.62 invece per il bookmaker Elabet.