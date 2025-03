Pronostico Lille-Dortmund, 1-1 all'andata e stasera...

In base al punteggio dell’andata (pareggio per 1-1) la sfida tra Lille e Dortmund è sicuramente quella più incerta tra le quattro in programma stasera.

Ancora "X"? Ecco le quote dei bookmaker

La squadra francese in Ligue 1 occupa la quarta posizione in condominio con il Monaco ed è reduce dalla vittoria per 1-0 sul Montpellier. Il Dortmund invece in Bundesliga sembra avere abbandonato le armi. E’ scivolato a metà classifica e se può alimentare ancora qualche speranza di aggancio ad una delle posizioni che valgono l’Europa non è per meriti propri ma più per i demeriti altrui visto che nessuna delle squadre che gli stanno davanti (ad eccezione delle prime tre) riesce a proporre un rendimento almeno decente. Nelle ultime 5 giornate ha perso 3 volte, l’ultima delle quali sabato scorso, in casa, contro l’Augsburg. In Champions, al contrario, i BVB hanno finora fatto benissimo e dovranno continuare a farlo se vogliono superare indenni questa delicata trasferta francese.

Una trasferta così delicata che per le quote il segno “1” e il segno 2” sono proposti in maniera assolutamente identica, ovvero mediamente a 2.65. La posta in palio è altissima e il match potrebbe essere giocato con la giusta cautela. Se la riflessione è corretta ci sarebbe da scegliere tra Under 2,5 e Goal e chissà, se è stato 1-1 all’andata potrebbe essere 1-1 anche al ritorno. Il segno X di Lille-Dortmund (sarebbe il quarto di fila negli scontri diretti tra le due squadre) è offerto a 3.35 da Cplay e Begamestar, a 3.30 da William Hill e a 3.25 da Sisal.