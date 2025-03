Lazio-Viktoria Plzen, quote e pronostico: biancocelesti ancora favoriti

Se in Patria, tra campionato e Coppa Italia, ogni tanto qualche colpo a vuoto ci scappa non sembra essere così in Europa dove la Lazio , dopo aver chiuso al primo posto la fase “campionato” dell’ Europa League , procede a vele spiegate.

Quanto vale l'1 biancoceleste per i bookmaker

Sette giorni fa i biancocelesti hanno vinto in trasferta (2-1) contro il Viktoria Plzen e così la prima è fatta. Evidentemente ancora non basta e c’è da completare l’opera chiudendo come si deve (sarebbe sufficiente anche un pareggio) anche il ritorno.

All’Olimpico, davanti ai suoi tifosi, la Lazio può staccare il biglietto per i quarti. Per non correre rischi meglio puntare alla vittoria, ci sta il segno “1”. Un esito ritenuto probabile da tutti gli operatori, con Cplay che paga 1.43 un'altra vittoria di Zaccagni e soci, contro l'1.42 di Eurobet e l'1.40 di Sisal.