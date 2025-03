Pronostico Palermo-Cremonese: prove di playoff al "Barbera"

Fanno parte del gruppo che, dal quarto posto in giù (Sassuolo, Pisa e Spezia sembrano ormai inarrivabili), si contendono gli altri posti utili per arrivare a disputare i playoff promozione . Si tratta di Palermo e Cremonese che si sfideranno stasera, allo stadio Barbera, nell’anticipo della 30ª giornata di Serie B .

In casa il Palermo è abbonato all'Under

Una sfida con i siciliani ai margini dell’ottavo posto (anzi, ottavi insieme al Bari) e i grigiorossi (al momento quarti) invece più su di cinque lunghezze. Una situazione delicata per entrambe le squadre poichè i lombardi hanno il fiato sul collo delle immediate inseguitrici (Catanzaro, Cesena e Juve Stabia) mentre i rosanero rischiano di lasciare via libera al Bari restando fuori dagli spareggi.

Il Palermo nelle ultime 5 giornate ha messo insieme 9 punti (3 pareggi e 2 vittorie) mentre la Cremonese, nello stesso arco di tempo, di punti ne ha conquistati 8 (2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta).

Quello che però preme di più evidenziare è il fatto che il Palermo, in casa, ha collezionato ben 11 esiti Under 2,5 contro 3 soli Over. La formazione ospite viene da tre esiti Over 2,5 consecutivi e in questa stagione soltanto una volta ne ha messi 4 di fila.

La partita nel complesso si presenta incerta ma, alla fine, è proprio l’Under 2,5 che potrebbe mettere tutti d’accordo. Un match con massimo due reti totali è un'ipotesi che Cplay paga 1.67, contro l'1.65 di Bwin e l'1.63 di Zona Gioco.