Pronostico Genoa-Lecce, si punta sul numero di reti a Marassi

Ancora una volta il calendario propone una sfida che mette di fronte due formazioni dove una non ha troppa necessità di fare punti (anzi, non ha nessuna necessità) e l’altra ne ha assoluto bisogno. Questa può essere, in sintesi, la presentazione di Genoa-Lecce , anticipo del venerdì di Serie A , con i liguri sereni a metà classifica (senza poter raggiungere alcun traguardo ma anche abbastanza al sicuro dalle preoccupazioni della retrocessione) e i pugliesi che, al contrario, sono a un passo (3 punti, per la precisione) dall’Empoli terz’ultimo e non possono certo dormire sonni tranquilli.

Le statistiche suggeriscono...

Il Genoa non vince da 3 partite (dopo il ko a San Siro contro l’Inter sono arrivati due pareggi) mentre il Lecce non fa bottino pieno da 5 gare di fila (dopo due segni “X” è andato ko contro Udinese, Fiorentina e Milan). I salentini hanno un po’ di problemi con il gol: ne hanno realizzati finora soltanto 20, un bottino davvero misero che attribuisce loro il ruolo di peggior attacco del campionato. Anche il Genoa, a dire la verità, non brilla in fatto di marcature. Di reti ne ha messe a segno qualcuna in più (26) ma non si tratta certo di un numero esaltante. Un numero che vale ai rossoblù un netto predominio dell’Under 2,5 sull’Over (ne hanno 18 all’attivo di cui 9 al Ferraris). Il Lecce, per non essere da meno, risponde a tono con 16 “Under 2,5” di cui 9 in trasferta. E, come se non bastasse, il Genoa nelle ultime 5 partite ha collezionato altrettanti “Under 2,5”.

Prima o poi ci dovrà essere una inversione di tendenza ma la sensazione è che, anche per stavolta, potrebbe essere l’Under 2,5 ad avere la meglio: quota 1.45 su Cplay e Begamestar, 1.44 su Bwin.