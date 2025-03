Pronostico Atletico Madrid-Barcellona, per i bookie due esiti sono probabili

Aria di show al Metropolitano

La scorsa settimana i blaugrana non hanno giocato contro l’Osasuna, l’Atletico invece sì e ha perso in modo rocambolesco contro il Getafe. Se in trasferta dunque la squadra di Simeone qualche passo falso l’ha commesso, in casa è stato pressochè perfetto: lo score recita 10 vittorie e 4 pareggi. Inoltre, in campionato l’Atletico è stata l’ultima squadra in grado di battere l’undici di Flick, per 2-1. Tra le due rivali c’è stato poi un altro (spettacolare) confronto in semifinale di Coppa di Spagna, chiuso sul 4-4. Per la prima volta quindi, in questa stagione, le due formazioni si affrontano nella casa dei Colchoneros.

Le quote pendono dalla parte del Barça, il segno 2 si gioca a 2.20 su Cplay e Lottomatica, a 2.15 su Snai. L’1 dell'Atletico va dal 2.85 di Bwin al 3.10 di William Hill, passando per il 2.97 di Betsson.

Goal e Over 2,5 sembrano probabili: rispettivamente a 1.50 e 1.55 su Cplay e Begamestar, a 1.43 e a 1.53 invece sulla lavagna Planetwin.

Un po’ più "azzardato" l’Over 3,5, reperibile a 2.30, esito che l’Atletico non fa registrare da 11 giornate.