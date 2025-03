Liverpool o Newcastle, chi vince la EFL Cup? Quote e pronostico della finale

Brucia ancora, eccome se brucia, l'inattesa eliminazione dalla Champions per mano del Psg (prodigioso Donnarumma ai rigori). Oggi il Liverpool, capolista in Premier League, ha l'occasione di riscattare parzialmente quella delusione vincendo la EFL Cup. L'avversario, al Wembley Stadium, sarà il Newcastle che in seminale ha sconfitto l'Arsenal con un complessivo 4-0 tra andata e ritorno.