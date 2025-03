Bologna-Lazio e Roma-Cagliari, ecco i consigli su cosa giocare

Archiviata con sorti opposte la parentesi in Europa League (Lazio avanti a spese del Plzen, Roma eliminata dal Bilbao) le squadre capitoline si rituffano in clima campionato. La prima a scendere in campo, oggi alle 15, sarà la squadra di Baroni ospite del Bologna . Alle 16 sarà la volta di Roma-Cagliari .

In casa il Bologna vola, per la Lazio un solo pareggio in trasferta

Lazio quinta con 51 punti, Bologna sesto con un punto in meno rispetto ai biancocelesti. Gran periodo di forma per i rossoblù, capaci di vincere le ultime 5 gare casalinghe. La Lazio ha un po' rallentato il passo, tre pareggi e una vittoria nelle ultime 4. In trasferta lo score è di 8 vittorie, un solo pareggio (0-0 a Venezia) e 5 sconfitte. Partita aperta a qualsiasi risultato, visto che le squadre gradiscono l'esito "Goal" si può guardare in questa direzione: quota 1.85 su Cplay e Begamestar, 1.83 su Zona Gioco.

Roma-Cagliari, quote ok per Ranieri

La Roma in campionato ha alle spalle una striscia di 12 risultati utili, 9 vittorie e 3 pareggi. Il Cagliari ha avuto più tempo per preparare questa sfida rispetto ai giallorossi ma va detto che contro Bologna e Genoa, pur essendo andati in vantaggio, i sardi si sono sempre fatti riprendere portando a casa un solo punto. Roma favorita secondo i bookmaker, da vedere se e quanto il dispendioso match di coppa giocato al San Mames inciderà sulla prestazione degli uomini di Ranieri.

Il segno 1 è quotato a 1.55 da Cplay e Begamestar, a 1.52 invece da Elabet. Possibile un'affermazione capitolina con 1 o 2 gol di scarto: ipotesi a 1.92 sulle lavagne di Cplay, Begamestar ed Elabet.