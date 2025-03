Serie C, girone A: il pronostico di Padova-Pergolettese

In casa la vinco e in trasferta la perdo. Questo è quanto accade al Padova da 4 turni a questa parte che, dopo aver pareggiato la super sfida con il Vicenza (1-1), ha iniziato la sua rigorosa alternanza. All’Euganeo ha battuto prima Giana Erminio e poi Albinoleffe con in mezzo il ko esterno con la FeralpiSalò e, nell’ultimo turno, la sconfitta sul campo del Renate. Nonostante queste due battute d’arresto l’undici veneto mantiene la testa della classifica del girone A con due lunghezze di vantaggio sul Vicenza.

Un segno sembra d'obbligo: ecco quale

Stasera il confronto a distanza continua e il Padova, per restare capolista, dovrà battere la Pergolettese, avversario insidioso che si trova ad un passo dall’ultimo posto utile per i playoff e con un certo margine di vantaggio dalla zona playout. La Pergolettese viene da 3 pareggi e una vittoria (che corrispondono anche a quattro esiti “Under 2,5”) mentre in trasferta ha collezionato, in sequenza, tre vittorie e due pareggi (l’ultimo ko, sei gare esterne fa, a Vicenza). Questi dati spiegano l’utilizzo del termine “insidioso” ma danno anche l’idea del fatto che, contro un avversario in lotta per la promozione diretta in serie B (come il Vicenza), la Pergolettese alla fine abbia ceduto le armi.

Esattamente quello che potrebbe accadere stasera a Padova con l’undici di casa che dovrebbe proseguire nel suo andamento recente. Se in casa vincono e “fuori” perdono i patavini alle 20.30 scendono in campo all’Euganeo e prenotano il segno “1”: quota 1.36 su Cplay, 1.32 su Eurobet e William Hill, 1.30 su Zona Gioco.