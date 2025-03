Spareggi Nations League, il pronostico di Slovacchia-Slovenia

Una sola sconfitta per la Slovacchia nella fase a gironi ma contro la Svezia che è finita così prima spedendo Lobotka e compagni (secondi nel gruppo 1 della League C) allo spareggio con la terza del gruppo 3 della League B, ovvero la Slovenia .

Bene la Slovacchia in casa

Una Slovenia che nelle 3 esibizioni in trasferta ha fatto il... semaforo (una persa, una vinta, una pareggiata) realizzando solo 2 reti e incassandone 4. La Slovacchia, nelle sue tre partite interne, ha invece conquistato 7 punti con 5 reti all’attivo e 2 al passivo. La sfida durerà 180 minuti e, visti anche i numeri delle due squadre in campo, probabilmente sarà decisivo il ritorno. Domani si potrebbe partire con l’Under 2,5: a 1.60 su Cplay e Goldbet, 1.58 su Bwin.