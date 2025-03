Kosovo-Islanda, vince Rrahmani o Gudmundsson? Ecco cosa dicono le quote

Segnano entrambe? La quota è interessante

La nazionale slava ha vinto 4 delle sue gare perdendo le 2 rimanenti contro la Romania (che ha vinto a punteggio pieno il girone). Sono state 10 le reti al suo attivo e 7 al passivo.L’Islanda di reti pure ne ha fatte (10 in 6 partite) ma ne ha anche prese (13 quelle subìte). L’undici scandinavo è comunque sempre andato a segno in ciascuna gara almeno una volta e potrebbe riuscire nell’impresa anche domani.

Per le quote il Kosovo parte con qualche chance di successo in più ma l’esito del match è più incerto di quanto si possa a prima vista pensare. Forse, dovendo scegliere, è il “Goal” l’esito che si lascia preferire. Cplay banca a 1.88 questa opzione, offerta in linea con quella di Netwin e Zona Gioco mentre su Planetwin si scende a 1.85.