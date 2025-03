Pronostico di Italia-Germania, per le quote è una sfida dall'esito incerto

Andata dei quarti di finale della Nations League al via. Per le quote la sfida più incerta è quella tra Italia e Germania, ovvero la seconda del gruppo 2 contro la prima del gruppo 3. Una sfida che torna a farsi vedere in questa competizione dopo il doppio confronto nella fase “a gironi” del giugno 2022 chiuso sull’1-1 all’andata a Bologna e la vittoria tedesca per 5-2 nel ritorno a M’gladbach.