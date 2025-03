Ecuador-Venezuela, a pronostico ci sta...

Tre punti di penalizzazione sulle spalle... e non sentirli. In virtù di un ottimo rendimento nel girone sudamericano di qualificazione ai prossimi Mondiali , l’ Ecuador ha gettato ottime basi per partecipare alla fase finale della kermesse iridata per la seconda volta consecutiva. La nazionale allenata da Sebastián Beccacece ha conquistato infatti, sul campo, 22 punti frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 2 sole sconfitte (contro Argentina e Brasile, in trasferta).

L'Ecuador segna almeno due gol? Quanto paga l'Over 1,5 Casa

É in casa, tuttavia, che Estupinan e compagni hanno davvero fatto la differenza: 4 vittorie e 2 pareggi, 8 gol fatti e uno solo al passivo. Non ci vuole molto a intuire che il punto di forza di questa nazionale, nel complesso, sia la solidità difensiva. Da sottolineare anche come nell’ultimo impegno esterno (20 novembre), l’Ecuador sia andato a vincere 1-0 in casa della Colombia, compiendo per certi versi un’impresa. Prima di quella sconfitta, infatti, i “Cafeteros” non perdevano tra le mura amiche da oltre tre anni! Dopo aver tessuto le lodi della nazionale di casa è la volta di quella venezuelana. Qui, però, il bottino è ben più modesto.

La “Vinotinto” viaggia alla media di un punto esatto a partita e in trasferta (2 pareggi e 4 sconfitte) non ha ancora mai visto tre punti tutti insieme. A mischiare un po’ le carte ci si mette l’ultimo precedente tra le due nazionali, andato in scena in California per la Copa America: vinse 2-1 in rimonta il Venezuela, dopo che l’Ecuador era rimasto in 10 dal 23’ per espulsione di Enner Valencia. Un risultato che non incide in alcun modo sulle valutazioni dei bookmaker, tanto che il segno “1” è offerto a 1.40 a fronte di un “2” da 8 volte la posta.

A inizio anno il Venezuela ha perso 3-1 in amichevole contro gli Usa, concedendo per la quarta volta di fila ai suoi avversari almeno due reti in partita. Un dato che rende ragionevole la scelta dell’esito Over 1,5 Casa, offerto a 1.70 da Cplay e Begamestar, a 1.62 da Eurobet.