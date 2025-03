Spareggi Nations League, il pronostico di Irlanda-Bulgaria

Visto il cammino nella fase “a gironi” (poche reti, tre in tutto, realizzate da entrambe) la sfida tra Bulgaria e Irlanda di 72 ore fa non poteva promettere scintille ma, alla fine, qualche fuoco d’artificio si è visto...

Vince l'Irlanda? Ecco la migliore quota per il segno "1"

Tutto è accaduto nei primi 45’ di gioco. Al 6’ Petkov ha portato in vantaggio la squadra di casa ma i “Verdi” hanno prima rimesso in parità la gara al 21’ e poi l’hanno ribaltata a 3’ dall’intervallo. Adesso (anzi domani, per essere precisi) le due formazioni si ritrovano di fronte a Dublino e L’Irlanda, probabilmente anche più serena visto il risultato dell’andata, sembra avere le carte in regola per concedere il bis.

Anche le quote sembrano pensarla allo stesso modo con il segno “1” che gode di quasi tutti i favori del pronostico: vale 1.58 per Cplay, 1.55 per Eurobet e 1.53 per Snai.