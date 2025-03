Turchia-Ungheria, il pronostico: Calhanoglu e soci "vedono" la promozione in League A

Ungheria a caccia della rimonta ma...

I magiari, nella fase “a gironi”, avevano realizzato complessivamente 4 reti in 6 partite (subendone 11) e, soprattutto, ne avevano messe a segno soltanto 2 in trasferta incassandone addirittura 9. Ovvio che nel match di tre giorni fa a Istanbul l’Ungheria partiva con poche chances e il risultato finale, come si diceva all’inizio, ha confermato le aspettative. Adesso si gioca a campi invertiti e la Turchia vola a Budapest forte di un paio di reti di vantaggio e con la prospettiva di “salire” nella Top League l’anno prossimo.

Il fatto di giocare a campi invertiti dovrebbe fare una enorme differenza ma, anche in questo caso, bisogna sottolineare un dato di estrema importanza. L’Ungheria, sempre nella fase “a gironi”, ha disputato 3 partite in casa ma le ha pareggiate tutte e tre segnando la miseria di 2 reti e incassandone altrettanti. Un bottino così magro che impedisce di concederle troppa fiducia nel return match di domani. Per ribaltare il risultato dovrebbe realizzare tre reti in 90 minuti, ovvero più di quante ne abbia messe a segno in 270 (le tre gare interne giocate prima di questa).

La Turchia non avrà nessuna necessità di forzare la mano e, con questi presupposti, forse si può provare a guardare in direzione dell’Under 2,5: a 1.81 su Cplay e Begamestar, a 1.80 su Bwin.