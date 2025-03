Pronostico Belgio-Ucraina, l'1 ci può stare ma... non basta

Comparazione quote: segno "1"

L’ultima di queste è proprio l’andata dello spareggio per la permanenza nella League A della Nations League contro l’Ucraina (1-3) che era finita seconda, dietro la Repubblica Ceca, nel gruppo 1 della League B. Una gara che era partita nel migliore dei modi per il Belgio che era passato in vantaggio, con Lukaku, a 5 minuti dalla fine del primo tempo. Una vera e propria illusione. Nel secondo tempo infatti, l’Ucraina in 12 minuti (dal 66’ al 78’) ha steso gli avversari realizzando ben 3 reti che rendono assai complicato il ritorno di domani sera a Genk.

Anche perché Zinchenko e compagni, nelle ultime 7 partite disputate, hanno sono sempre riusciti a realizzare almeno una rete. Se questa tendenza continua significa che al Belgio, per ribaltare il risultato e restare in League A, servono almeno 4 reti, praticamente un miracolo. Prima o poi De Bruyne e soci una partita dovranno pure tornare a vincerla. Potrebbe essere questa con l’Ucraina ma non è detto che l’1 serva a garantire la presenza del Belgio in League A anche il prossimo anno. Per la cronaca, il segno 1 al 90' vale 1.48 per Cplay, 1.45 per Snai e Zona Gioco.