Pronostico Spagna-Olanda, si riparte dallo spettacolare 2-2 di Rotterdam

Spagna favorita, altro "Goal" in vista?

Se dovesse evitare la sconfitta (al 90') la Spagna "festeggerebbe" un anno di imbattibilità. Già, perchè l'ultimo ko della Roja risale al 22 marzo 2024, un ko arrivato tra l'altro in amichevole contro la Colombia (0-1).

L'Olanda a Rotterdam ha disputato una buona gara e non avrebbe demeritato (anzi) il successo. Va detto però che continua a sfuggirle la vittoria contro una "big". Nel girone di Nations League i Tulipani hanno perso 1-0 in Germania, pareggiando 2-2 in casa. A luglio 2024, il doloroso ko in semifinale degli Europei contro l'Inghilterra. Agli uomini di Koeman manca insomma un po' d'esperienza, non la continuità realizzativa, dato positivo che andrà confermato contro una Spagna che ha subìto 5 reti nelle ultime 3 gare giocate.

Secondo i bookmaker la Roja è super favorita, il segno 1 al 90' è offerto a 1.67 da Cplay, a 1.65 da Snai e a 1.62 da Bwin.

Per chi ritiene possibile un altro esito Goal, l'offerta di Cplay e Begamestar si attesta sull'1.76, su Planetwin invece la quota si ferma a 1.70.