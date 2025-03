Pronostico Germania-Italia, per le quote sarà "bis" tedesco ma Spalletti...

L'illusione in avvio con Tonali , poi il brusco risveglio causato dall'1-2 tedesco nella ripresa. Il "primo round" di Italia-Germania se lo è aggiudicato la truppa di Nagelsmann , che dunque nel match di stasera a Dortmund ha a disposizione due risultati su tre per staccare il biglietto per la Final Four di Nations League .

Esito Goal e Ribaltone: le quote dei bookmaker

L'Italia aveva chiuso con una sconfitta (1-3 con la Francia) la prima fase di Nations League e ne ha dunque incassata un'altra nei quarti di finale. Pur nel doppio "stop", però, gli Azzurri hanno mantenuto un... doppio elemento di continuità con le gare precedenti: ovvero, sono sempre andati a segno in questa edizione del torneo e non sono mai rimasti a secco di gol nei primi tempi.

Curiosamente, nella prima e nell'ultima gara giocata dall'Italia ci è scappato un "Ribaltone": prima messo in pratica ai danni della Francia (al debutto nel torneo), e poi subìto, appunto dalla Germania, tre giorni fa. Ribaltone che è uno degli eventi speciali su cui si può scommettere: vale 6.80 per Cplay e Begamestar mentre, su Elabet, l'ipotesi che una delle due nazionali vinca in rimonta si gioca a 6.50.

La Germania si è confermata squadra esperta e ricca di talento (Musiala di un'altra categoria) e ai 18 gol segnati nella prima fase ha aggiunto i 2 realizzati all'Italia. Difficile ipotizzare che possa restare a secco a Dortmund.

I bookmaker ritengono probabile il "bis" tedesco", quotato a 1.75 da Cplay, a 1.73 da Zona Gioco e a 1.71 da Bwin. Il 2 dell'Italia vale 4.45 per Begamestar, 4.33 per Bet365 e 4.25 per Sisal.

Interessante la quota del Goal (segnano entrambe), a 1.77 su Cplay e Netwin, a 1.68 su Planetwin.