Ronaldo, rivincita contro Hojlund? Il pronostico di Portogallo-Danimarca

Non si affrontavano da circa dieci anni e alla fine, esattamente come negli ultimi due precedenti, il match è terminato 1-0 ma stavolta in favore della Danimarca. Il Portogallo di Ronaldo e Leao è stato troppo rinunciatario a Copenhagen, dove la Danimarca ha fatto suo il primo round grazie ad un gol dell'ex atalantino Hojlund. Nel primo tempo Eriksen si era fatto parare un rigore e il computo dei tiri in porta è stato di 9-2 per i danesi. Insomma, successo meritato...