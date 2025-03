Israele-Norvegia, per le quote vincerà...

Poteva essere una partita a cui prestare una attenzione minima ma, invece, Israele-Norvegia è diventata una sfida che ci riguarda molto da vicino. L’eliminazione dalla Final Four di Nations League per mano della Germania ha spedito l’ Italia nel gruppo I delle qualificazioni al prossimo Mondiale dove ci sono proprio Israele e Norvegia insieme a Estonia e Moldavia .

Comparazione quote: segno "2"

Un girone, evidentemente, non impossibile anche se da affrontare con grande attenzione e concentrazione visto che anche nelle fasi di qualificazione degli ultimi due mondiali i gironi non erano difficili ma gli azzurri sono rimasti a casa a guardarli in tv.

Tornando al match di martedì sera (ore 20.45), sia Israele che Norvegia hanno esordito vincendo ma con punteggi assai diversi tra loro. Israele ha battuto di misura (2- 1) l’Estonia mentre Haaland e compagni hanno disintegrato, in trasferta, la Moldavia per 5-0.

Anche nelle esibizioni precedenti, nella fase “a gironi” dei propri gruppi di Nations League, il rendimento è stato opposto. Israele ha chiuso con soli 4 punti (pareggiando 0-0 in Francia e battendo 1-0 il Belgio) mentre la nazionale scandinava di punti ne ha messi insieme 13 (ha perso, seppur per 5-1, soltanto in Austria dopo averla battuta in casa 2-1).

In sintonia con le quote è il “2” che si lascia preferire: si può giocare a 1.61 su Cplay, 1.60 su Lottomatica e 1.58 su Eurobet.