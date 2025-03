Pronostico Colombia-Paraguay, 3 punti fondamentali per la qualificazione ai Mondiali

Una delle sfide sudamericane in programma nella notte italiana (1.00) è quella tra Colombia e Paraguay che sono divise in classifica (quinto e sesto posto) da un punto soltanto.

Ecco chi vincerà secondo i bookie

Al momento entrambe sono virtualmente al Mondiale del prossimo anno (sono le prime sei a qualificarsi direttamente e la Bolivia, settima, è 6 lunghezze più indietro) ma mancano ancora 5 incontri per avere il verdetto definitivo e i 3 punti sono ancora fondamentali.

La Colombia in casa ha finora vinto 4 partite, ne ha pareggiata una e ne ha perso un’altra (l’ultima, 0-1) per mano dell’Ecuador. Davanti al proprio pubblico ha realizzato 11 reti e ne ha subìte 5.

Il Paraguay in trasferta ha poco o niente all’attivo. Non ha mai vinto, ha pareggiato 4 volte (le ultime 4) e ha perso nelle 2 precedenti realizzando la miseria di 2 sole reti e incassandone 4.

E’ evidente che a Barranquilla sarà difficile assistere a una goleada ma, alla fine, la Colombia potrebbe prevalere. Ok il segno “1”, a 1.48 per Cplay e Begamestar, 1.47 per Snai e 1.45 per Zona Gioco.