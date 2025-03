Pronostico Spezia-Brescia, le quote sorridono ai liguri

Archiviata la pausa per gli impegni delle nazionali , il campionato di Serie B riparte con l’anticipo (in programma venerdì 28 marzo alle 20.30) Spezia-Brescia .

Il Goal è ben pagato e si può provare

I liguri hanno vinto solo una delle ultime sei partite (quattro i pareggi collezionati nel periodo) e, curiosità, hanno alle spalle cinque gare chiuse in parità all'intervallo (X primo tempo).

Il Brescia ha perso le ultime tre trasferte e nelle ultime 18 giornate ha vinto solo una volta, in casa della Carrarese. Contro il Frosinone i lombardi hanno ritrovato l’Over 2,5 dopo una striscia di 5 Under 2,5, esito quest'ultimo assai gradito sia allo Spezia che al Brescia.

Lo Spezia, per le quote favorito (il segno 1 vale mediamente 1.50, il 2 paga 7 volte la posta), ha sempre subìto gol nelle ultime sei partite giocate al “Picco”. Non sembra quindi troppo azzardato l’esito Goal, offerto a 2.08 da Cplay, a 2.05 da Bet365 e a 2 da BetFlag.