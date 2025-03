Serie B, Sassuolo-Reggiana: il pronostico del derby emiliano

Il Sassuolo capolista gioca sabato in casa a... casa della Reggiana . La sfida tutta emiliana va infatti in onda a Reggio Emilia e ai neroverdi manca poco per tagliare il traguardo.

Vince il Sassuolo? Bookie convinti

Tra loro e lo Spezia (terzo) ci sono 14 lunghezze di vantaggio e la promozione diretta in A (riservata alle prime due classificate) sembra sempre più vicina. La Reggiana lotta per non retrocedere ma non sembra questa la sfida adatta a prendere punti.

L’1 rappresenta una scelta obbligata, anche secondo i bookmaker: si gioca a 1.63 su Cplay, 1.62 su BetFlag e 1.60 su Sisal.