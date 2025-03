Pronostico Leverkusen-Bochum, segno 1 dalla quota contenuta e allora...

Almeno una non segna? Ecco quanto paga il No Goal

In Germania la Bundesliga riparte con un Leverkusen-Bochum che riveste una importanza fondamentale per entrambe le squadre. Le “Aspirine”, infatti, occupano la seconda posizione in classifica (a -6 dal Bayern capolista) e nel turno prima dello stop, complice il pareggio dei bavaresi a Berlino contro l’Union (1-1), sono riusciti a rosicchiare un paio di punti alla prima della classe.

Dall’altro lato c’è il Bochum che, al contrario, ha problemi di sopravvivenza in Bundesliga visto che viaggia in terz’ultima posizione (quella che impone lo spareggio per restare nella massima serie) con 5 punti in meno rispetto al St.Pauli ma, soprattutto, con soli 1 e 3 punti di margine su Heidenheim e Kiel che chiudono la graduatoria (nelle posizioni che fanno retrocedere direttamente in Zweite Liga).

Il confronto sulle reti è impietoso. Il Leverkusen ne ha realizzate 59 e ne ha subìte 33, il Bochum ne ha segnate 27 e ne ha incassate 52. Sul segno “1” (che però è accompagnato da una quota contenuta) non sembra ci possano essere dubbi ma la predisposizione per il Bochum al No Goal (ne ha 13 all’attivo) suggerirebbe di guardare anche in questa direzione. Per Cplay questo esito vale 1.76, offerta pari a 1.71 su Bwin e a 1.70 su Planetwin.