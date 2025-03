Juventus-Genoa, in quota spunta l'Uno contro tutti! E occhio a Tudor

Statistiche e curiosità di Juve-Genoa

Lo farà con addosso i galloni di favorito contro Vieira che però va detto, da quando siede sulla panchina dei liguri ha perso solo con Napoli, Inter, Fiorentina e Roma. Il francese la sua "Champions" l'ha virtualmente conquistata, ovvero salvare il Genoa, che sbarca quindi allo Stadium senza pressioni addosso. Da segnalare che il Genoa nei primi tempi ha segnato solo 7 delle sue 28 reti totali: sornione nei primi tempi, pericoloso alla distanza: la Juve è avvisata.

Lo score della Signora allo Stadium è di 7 vittorie, altrettanti pareggi e un solo ko, contro l'Atalanta. Di pareggi però la Juve non vede l'ombra da ben 9 giornate; all'andata vinsero 3-0 Koopmeiners e compagni, quella è stata la vittoria più rotonda in campionato (insieme a Juve-Empoli 4-1) della gestione Thiago Motta.

Le migliori quote del match

Juventus favorita per la vittoria secondo i bookmaker: su Cplay il segno 1 si gioca a 1.55, offerta che scende a 1.53 su Bet365 e a 1.50 su Snai. Meno accreditato il blitz rossoblù, che a Torino non si materializza dal 1991. Segno "2" a 6.40 su Cplay e Begamestar, 6.95 su Planetwin, 7 su Sisal. Il sesto No Goal di fila dei bianconeri è pagato 1.58 da Cplay, Begamestar e Bwin.

Scommesse speciali: Tudor ammonito e "Uno contro tutti"

Quota 5 e quota 12. Ecco i valori assegnati, rispettivamente, ad ammonizione ed espulsione durante Juve-Genoa di Igor Tudor, l'uomo scelto per traghettare la Juve verso il porto sicuro della Champions.

Per quanto riguarda le scommesse speciali sui giocatori, alcuni operatori propongono la particolare giocata "Uno contro tutti". Occhi puntati su Vlahovic, che dovrebbe tornare centrale nel progetto tudoriano. L'ipotesi che il serbo, da solo, segni più gol dell'intero Genoa è in lavagna a 4.50.

La stessa opzione, ma con protagonista Kolo Muani (più gol segnati dal francese rispetto al "fatturato" totale dei rossoblù) è pagato circa 4.20.