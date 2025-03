Pronostico Venezia-Bologna, torna l'Over in laguna? Ecco cosa dicono le quote

Anche il Venezia riparte dopo la sosta. Una sosta che probabilmente sarà risultata utile per ricaricare le batterie anche se i lagunari ritrovano la stessa posizione di classifica che avevano quindici giorni fa. Un penultimo posto (a -5 dalla quart’ultima) che impone di far punti se si vuol provare a giocare in Serie A anche il prossimo anno.

Venezia, dopo 6 Under 2,5 consecutivi...

L’avversario di sabato non sembra però il più adatto allo scopo. Il Bologna è reduce da un poker di vittorie consecutive che lo hanno portato a conquistare il quarto posto. Un posto che, inutile dirlo, varrebbe l’accesso alla Champions League.

Traguardi diversi, quindi, ma altrettanto importanti sia per i veneti che per gli emiliani con i rossoblù che hanno subito dietro Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina pronti ad approfittare di un loro passo falso per soffiargli la prestigiosa posizione. Il Venezia, dopo il Lecce, è la formazione che ha segnato di meno (solo 23 reti di cui 12 in casa) e ne ha incassate 42 mentre il Bologna ha 49 centri all’attivo (di cui 20 in trasferta) e 34 reti al passivo (di cui 21 in trasferta).

Un elemento che è fondamentale evidenziare riguarda il finale degli ultimi 7 primi tempi del Venezia, tutti chiusi rigorosamente sul risultato di 0-0 e i primi 45’ minuti di gioco a reti inviolate per l’ottava volta di fila sembrano una ipotesi davvero remota.

I lagunari vengono anche da 6 esiti Under 2,5 consecutivi e anche in quest’ambito sembra ci possa essere un... cambio. Al Penzo si potrebbe dunque rivedere l’Over 2,5: si gioca a 2.10 su Cplay e Begamestar, a 2.05 su BetFlag.