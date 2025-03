Premier League, cosa giocare nel derby Arsenal-Fulham

In Inghilterra non è bastata la sosta per le nazionali. Per assistere di nuovo ad un match di Premier League è stato necessario far trascorrere anche l’ultimo weekend che è stato interamente dedicato ai quarti di finale della Fa Cup (due gare sabato e due gare domenica) che hanno promosso Crystal Palace (3-0 al Fulham), Nottingham (ai rigori, contro il Brighton, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari), Aston Villa (3-0 al Preston) e Manchester City (2-1 al Bournemouth).

Almeno tre reti? Quanto paga l'Over 2,5

Morale? Il campionato riparte martedì sera con le prime tre sfide in programma. E si riparte con uno dei tanti derby londinesi, quello tra Arsenal e Fulham. I “Gunners” hanno ormai 12 lunghezze di ritardo dal Liverpool capolista e, a questo punto, più che guardare avanti, devono fare attenzione al Nottingham che, terzo, si trova soltanto 4 punti più indietro. Il Fulham è vicinissimo alla zona che vale l’Europa (tra i “Cottagers” e il quarto posto ci sono 4 squadre e 4 punti di distacco) ma, sulla carta, è quello che sembra avere meno chances di raggiungere un posto in una delle prossime competizioni continentali.

E stasera, reduce dal ko in Fa Cup, dovrà vedersela con l’Arsenal in un match a dir poco difficile. Un match dove è il segno “1” a godere dei favori del pronostico ma, con l’undici di Arteta che ha collezionato 5 Under 2,5 nelle ultime 5 giornate, anche l’Over 2,5 ha le carte in regola per tornare a farsi vedere. Almeno tre reti sono offerte a 1.96 da Planetwin, a 1.97 da BetFlag e a 2.02 da Cplay.