Il Besiktas di Immobile sfida il Goztepe: quote e pronostico

All’ultima uscita il Besiktas ha battuto 2-1 il Galatasaray capolista della Superlig . Una vittoria che ha fatto seguito a due ko di fila che, nell’insieme, relegano al quarto posto i bianconeri di Istanbul. Una formazione, quella del Besiktas, che stasera gioca il suo quarto di finale della Coppa di Turchia contro il Goztepe che in campionato è settimo e dove non vince da otto turni consecutivi (quattro pareggi e quattro sconfitte).

Vince il Besiktas? Non male la quota dell'1

Tornando al Besiktas vale la pena aggiungere che, nelle dodici partite giocate antecedenti alle due sconfitte prima menzionate, tra coppa di Turchia e campionato, Ciro Immobile e compagni avevano fatto registrare una striscia di risultati positivi (8 vittorie e 4 pareggi). Sempre in campionato il Besiktas, in 27 giornate, ha messo a segno 41 reti e ne ha incassate 27 mentre il Goztepe di reti all’attivo ne ha 45 contro 35 al passivo.

Le due formazioni che si sfidano stasera si sono già affrontate in campionato (nel girone d’andata, il 24 novembre dello scorso anno) e la sfida, sempre a Istanbul, si chiuse con un 4-2 a favore del Goztepe. Poi le cose hanno preso una piega diversa e adesso, per le quote e non solo, è il segno “1” che sembra meritare i favori del pronostico. La vittoria del Besiktas è offerta a 1.81 da Cplay, 1.75 da Bwin, 1.72 da BetFlag.