Campionato svizzero, il pronostico di Basilea-Grasshoppers

Stasera si gioca anche in Svizzera e quindi vale la pena puntare i riflettori su una delle due sfide che la Super League propone (ore 20.30). Ci si riferisce a Basilea-Grasshoppers che, vista la situazione di classifica, sembra poter rappresentare un ottimo spunto per chi è alla ricerca di un segno “1” probabile (e dalla quota non proprio irrisoria).