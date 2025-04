Pronostico Aston Villa-Nottingham Forest, padroni di casa favoriti ma...

Segnano entrambe? La migliore quota per l'esito Goal

L’undici guidato da Unay Emery predilige nettamente l’Over 2,5 e il Goal (ne ha 20 all’attivo di ognuno di cui 9 in casa dei primi e ben 12 dei secondi) mentre il Nottingham non fa troppa differenza tra Under e Over 2,5 (ne ha collezionati fin qui 15 dell’uno e 15 dell’altro ma in trasferta sono ben 10 gli Over 2,5 rispetto ai soli 5 Under 2,5).

L’Aston Villa, in casa, non è andato a segno soltanto 2 volte, il Nottingham è rimasto all’asciutto in trasferta soltanto in 3 occasioni. Nella sfida tra queste due squadre, alla fine, il “Goal” sembra l’esito più adatto: quota 1.65 su Cplay e Begamestar, 1.64 su Betclic.