Roma-Juventus, tre punti per salire; pareggio "vietato" in Milan-Fiorentina

Vietato fermarsi. Vale per la Roma , che viaggia con undici vittorie e tre pareggi alle spalle, come pure per la Juve , 1-0 al Genoa con Tudor al debutto sulla panchina bianconera.

Ranieri contro Tudor

Secondo gli esperti SisalTipster sono favoriti i giallorossi, al 39%, a dispetto delle sole due vittorie negli ultimi 10 precedenti con la Signora, al 31% corsara all’Olimpico. Negli ultimi 5 scontri diretti tra Roma e Juve si sono viste al massimo due reti, ipotesi stavolta al 56%. Che almeno una possa restare a secco, invece, è al 50%.

La posta in palio è alta, si gioca per la Champions e la tensione potrebbe far materializzare un cartellino rosso: al 21%. Chances fissate al 33% per un ricorso arbitrale al monitor Var. Decisivo contro Cagliari e Lecce, Artem Dovbyk non vuole fermarsi: al 36% segnerà contro la Juve, al 21% sbloccherà il big match. Sfida aperta con Vlahovic, indicato marcatore al 33%.

Atalanta-Lazio, sfida tra super attacchi

Punti pesanti in palio anche tra Atalanta e Lazio, che invece quando si incontrano non si fanno complimenti. Per gli esperti SisalTipster al 55% la spunterà la Dea, mai vittoriosa al Gewiss nel 2025. Per la Lazio (un solo successo nelle ultime sei giornate, col Milan) le chances di un colpaccio scendono al 20%. Dopo l’Inter sono le due squadre che hanno segnato di più in campionato, almeno tre reti totali sono proposte al 53%.

Ben due rigori in Atalanta-Lazio della scorsa stagione, stavolta un penalty è stimato al 32% mentre un gol da fuori area è al 30%.

Isaksen va gestito (anche in ottica derby), Tchaouna potrebbe avere un’altra chance: gol o assist al 29%. Gasperini si affida a Lookman, terzo miglior marcatore della Serie A insieme a Marcus Thuram. Gol o assist del nigeriano al 51%.

Bologna-Napoli, Orsolini e Lukaku a caccia del gol numero 12

Esame importante a Bologna per il Napoli, secondo in classifica. La squadra di Conte in trasferta non vince dal 18 gennaio e al 36%, secondo gli esperti SisalTipster, sbancherà il Dall’Ara. La sesta vittoria consecutiva dei rossoblù è al 33%. All’andata il gol del definitivo 3-0 lo realizzò Simeone, subentrato dalla panchina: al 33% andrà a segno un sostituto. Undici gol a testa in campionato per Lukaku e Orsolini, tra i più attesi in chiave marcatori. Il belga a segno è al 30% mentre per l’esterno rossoblù le possibilità di esultare per la 4ª gara di fila tra campionato e Coppa Italia sono al 26%.

Milan-Fiorentina, tra show e Ribaltoni

Il pareggio? No, grazie. In Serie A Milan e Fiorentina non dividono la posta da 8 e 10 turni e nei loro ultimi 9 scontri diretti non c’è traccia di “X”. Secondo gli esperti SisalTipster pareggio e vittoria viola sono al 26% e 24%, più accreditato il successo rossonero, al 50%. Gara che si preannuncia divertente, anche nel primo tempo: almeno una rete nei primi 45’ è stimata al 70%.

Con il Milan in campo di “Ribaltoni” se ne sono visti parecchi: stavolta un simile evento è al 14%. Kean è nel suo anno migliore e al 33% graffierà anche il Diavolo. Al 33% è anche il riscatto con gol di Gimenez, dopo il penalty fallito a Napoli.

Parma-Inter, nerazzurri senza rivali anche in fatto di legni colpiti

Insieme al Como, l’Inter è l’unica squadra ancora senza 0-0 in campionato. Nerazzurri di scena a Parma, che lo 0-0 lo ha appena visto per la terza volta, contro il Verona. Sul blitz dell’Inter gli esperti SisalTipster hanno pochi dubbi: è al 64%, contro il 15% previsto per la vittoria dei ducali. Sfida da ex per Chivu, che potrebbe pagare la tensione con un cartellino giallo: al 18%. Inter capolista anche in fatto di legni colpiti, 18. Al 50% palo o traversa tremeranno almeno una volta al Tardini.

Trema anche la difesa del Parma (49 gol subìti) al cospetto dell’attacco interista, il più prolifico del campionato. Arnautovic (segnerà al 36%) ha dimostrato di saper fare le veci di Lautaro Martinez (marcatore al 45%). Sponda Parma, l’abilità di... Milan Djuric nel gioco aereo è un’arma da utilizzare a dovere. Un sigillo dell’ariete bosniaco figura al 18%.

Toro favorito sul Verona, in Empoli-Cagliari i precedenti dicono...

All’andata Verona-Torino ha regalato ben 5 reti (3-2 per i granata) ma i numeri dicono che, in casa, il Toro fa registrare la media gol a partita più bassa (1.8, come l’Empoli) del campionato. Al 58%, secondo gli esperti SisalTipster, ci saranno al massimo due gol in una sfida che vede i granata vittoriosi al 53%: nel loro fortino sono imbattuti dal 21 dicembre, 0-2 col Bologna. Per l’Hellas, ko in nove trasferte su quindici, la vittoria in terra piemontese è al 20%. Vanoli si aspetta un guizzo da Elmas, gol o assist al 30%: 6 presenze e 3 gol per il macedone in maglia granata. Nelle fila del Verona occhi puntati sul match-winner con l’Udinese, Ondrej Duda: gol o assist dello slovacco al 23%.

Lo 0-3 incassato dal Bologna in Coppa Italia ha confermato le difficoltà dell’Empoli. I toscani sfidano il Cagliari in uno scontro diretto fondamentale per la salvezza. Pochi gol nei loro ultimi cinque scontri diretti e, secondo gli esperti SisalTipster, al 49% almeno una squadra non segnerà al Castellani. Il Cagliari, vincente al 31% (38% per l’Empoli), è tra le poche squadre a non aver ancora causato un’autorete: al 10% ce ne sarà almeno una in questa delicata sfida.

Partita che potrebbe essere decisa da un calcio piazzato, occhio all’abilità nel gioco aereo di Luperto: un gol del difensore alla sua ex squadra si trova all’8%. Mattia Viti cerca il suo primo gol con la maglia dell’Empoli, all’8% riuscirà a sbloccarsi.