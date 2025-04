Pronostico Bologna-Napoli, che sfida tra Orsolini e Lukaku

Italiano per il quarto posto, Conte per lo scudetto. La 31ª giornata di Serie A si chiude in grande stile con la super sfida Bologna-Napoli . Super nelle ultime sei partite (campionato e Coppa Italia) lo è di certo stato il Bologna, che non vuole fermarsi trascinato dai gol di Orsolini : 11. Stesso bottino per Lukaku , l'alfiere di Conte . Il belga però non segna in trasferta dal 18 gennaio, data che coincide con l'ultima vittoria esterna dei partenopei, 3-2 all'Atalanta con gol decisivo di Big Rom .

Dai numeri del Napoli l'indizio giusto? Ecco di che si tratta

Subito dritti alle statistiche, ovvero il centro della questione. In casa il Bologna non ha segnato solo contro il Parma, per il resto ha realizzato 29 reti in 14 partite. Il Napoli lontano dal Maradona è rimasto all'asciutto all'esordio, contro il Verona, poi contro Juve e Venezia, all'ultima esterna.

Sia il Bologna in casa che il Napoli fuori registrano 13 gol subìti ed è forse questo il dato che spinge le quote a ritenere probabili gli esiti Under 2,5 (vale circa 1.55) e No Goal (1.95).

Che l'indizio "giusto" non possa arrivare dalle recenti partite giocate dal Napoli? Quattro delle ultime cinque sono terminate con due o tre reti complessive. Tradotto, occhio al Multigol 2-3: si trova a 1.84 sulle lavagne di Cplay e Begamestar, a 1.90 su Eurobet.