Girone A di Serie C, il pronostico di Padova-Lecco

Continua il testa a testa in cima alla classifica del girone A della Serie C con Vicenza e Padova che, vicinissimi, si alternano al comando nel tentativo di restarci e conquistare, una a spese dell’altra, la promozione diretta in serie B .

Chi vincerà? Ecco cosa dicono le quote

Stasera, nel posticipo, tocca al Padova (adesso nel ruolo di inseguitrice) affrontare il Lecco che naviga ai margini della zona spareggi retrocessione e di sicuro non è tranquillo. Per l’undici lombardo, però, la trasferta all’Euganeo è una vera montagna da scalare.

A parte i 36 punti che dividono le due squadre c’è da sottolineare come quello rossoscudato sia il miglior attacco del campionato (ben 60 reti realizzate) e anche la seconda miglior difesa (22 reti al passivo). Numeri che fanno rabbrividire il “povero” Lecco che di reti ne ha messe a segno in tutto 33 (sono pochi i reparti offensivi che ne hanno realizzate di meno) e ne ha presi 42.

Il Padova, rispetto al rendimento precedente, ha frenato proprio quando c’era bisogno di spingere per affrontare il rush finale (una sola vittoria nelle ultime 4 giornate, un solo punto nelle ultime 2) ma anche il Lecco non ha fatto molto meglio (ha vinto all’ultima uscita ma in precedenza ha rimediato 5 pareggi di fila).

Nel calcio, si dice, tutto può accadere ma, vista la posta in palio e la differenza dei valori in campo, stasera il segno “1” non dovrebbe tradire le attese. La vittoria dei veneti è offerta a 1.40 da Cplay, Begamestar e Lottomatica. Il 2 del Lecco è pagato 7.50 da Cplay, 7.25 da Netwin e Snai.