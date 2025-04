Lazio favorita col Bodo Glimt, per la Fiorentina "prima volta" col Celje

Il Bodo ha il miglior attacco del torneo, la Lazio in trasferta...

Dal canto loro, i biancocelesti tornano a disputare un quarto di finale di una competizione Uefa dopo sette anni. Il Bodo Glimt in casa ha costruito gran parte delle sue fortune: cinque vittorie in sei partite, contro squadre come Olympiakos, Twente e Porto. Segni particolari dei norvegesi? Non il pareggio, esito che anche la Lazio versione esterna non gradisce particolarmente. Le reti però restano una costante e, secondo gli esperti SisalTipster, al 50% ce ne saranno almeno tre in questo match d’andata. Lazio favorita al 42% per la vittoria, pareggio e successo del Bodo si attestano al 28% e 30%. Nelle dieci partite finora giocate in Europa la Lazio ha ricevuto tre cartellini rossi, uno solo invece per la squadra di Knutsen: al 22% si vedrà un’espulsione. Chances al 40% di veder esultare un giocatore entrato a gara in corso. Gol all’andata e gol al ritorno. Alessio Romagnoli è stato uno dei grandi protagonisti dell’ottavo di finale superato a spese del Viktoria Plzen. Al 10% il difensore di Baroni troverà la via del gol anche in terra norvegese. Hauge è stato compagno di squadra di Romagnoli con la maglia del Milan (2020/21). Due gol e due assist nel torneo in corso per l’attaccante norvegese, indicato marcatore al 20%.

Rangers-Athletic: scozzesi a trazione offensiva, Valverde punta su Nico Williams

Solo due vittorie nelle ultime 17 partite giocate contro avversari spagnoli. Un bilancio decisamente poco confortante per i Rangers, decisi comunque a ribaltare il pronostico contro l’Athletic Bilbao, giustiziere della Roma negli ottavi e favorito per la vittoria finale dell’Europa League. Secondo gli esperti SisalTipster i baschi sono davanti nel testa a testa per il passaggio del turno, al 73%, contro il 27% di cui sono accreditati gli scozzesi.

Da fine febbraio sulla panchina dei Rangers siede Barry Ferguson, ex capitano dei “Gers” che ha dato un’impronta ancor più offensiva alla sua squadra. Il prezzo da pagare sono i tanti gol subìti: mai un clean sheet nelle sette partite giocate sotto la sua gestione. L’Athletic Bilbao al contrario è squadra esperta e solida, non prende gol da tre partite di fila ed è imbattuta da cinque. Del resto siamo in presenza di una formazione, vale la pena ricordarlo, che solo per differenza reti non ha chiuso in vetta alla classifica del super girone di Europa League. Al 46% l’Athletic Bilbao vincerà all’Ibrox Stadium (espugnato dal Fenerbahce di Mourinho negli ottavi), con i Rangers che conservano comunque un discreto 26% di chances. Curiosità statistica: con i Rangers in campo il pareggio non si vede dal 9 gennaio (1-1 in campionato contro il Dundee FC). La divisione della posta è al 28%.

In Scozia l’ambiente - neanche a dirlo - sarà caldissimo e al 47% le squadre riceveranno almeno due cartellini a testa. Il Var, invece, sarà protagonista al 26%. I Rangers non giocano per lo 0-0 e allora occhi puntati, in primis, sugli attaccanti. L’ex Cremonese Cyriel Dessers è tra i principali candidati a lasciare la firma sul tabellino marcatori: il gol è dato al 30%. Sponda Athletic Bilbao, Nico Williams ha dimostrato in più occasioni (tra queste, contro la Roma) di avere numeri da giocatore di categoria superiore. Per il funambolico esterno dei baschi, presente e futuro della nazionale spagnola, il timbro con gol in questo primo round scozzese è proposto al 23%.

Celje-Fiorentina, in Europa sloveni mai ko in casa

Per il Celje è molto più di un quarto di finale, è un evento storico che nobilita (e mobilita) una nazione intera: mai un club sloveno era andato così avanti in una competizione Uefa. E poco importa, allora, che la storia non sia favorevole: in sette partite casalinghe contro avversarie italiane, le squadre slovene hanno vinto solo una volta, perdendo in cinque occasioni. Per la Fiorentina, finalista perdente nelle ultime due edizioni di Conference League, è “soltanto” una tappa da superare nel tentativo di centrare la terza finale consecutiva. E, stavolta, vincerla. Stagione tra alti e bassi per la squadra di Palladino, vincente in Slovenia al 67% secondo gli esperti SisalTipster. Il Celje non ha mai perso un incontro casalingo in questo torneo ma può contare su un modesto 13% di possibilità di far suo il match d’andata. Nel corso del torneo la Fiorentina ha potuto beneficiare di un solo calcio di rigore, contro i tre battuti dagli sloveni. Al 33% ci sarà un penalty in questa partita. La tensione in gare del genere potrebbe fare brutti scherzi, al 10% ci scapperà un’autorete. Stadio esaurito, il pubblico di casa è pronto a spingere i suoi beniamini. Tra loro spicca Tamar Svetlin, quattro gol nel torneo e migliore in campo contro il Lugano. Il quinto gol del trequartista è in lavagna al 12%. Palladino può contare su un Albert Gudmundsson quasi al top, è lui l’uomo che può far decollare il finale di stagione della viola. Un gol dell’islandese agli sloveni figura al 36%.

Cinque presenze e 2 reti in Conference League per Moise Kean, il pericolo numero uno per la difesa slovena. L’attaccante azzurro proverà ad incrementare il suo bottino personale e, secondo gli esperti SisalTipster, ha l’11% di chances di realizzare due o più gol in questa sfida d’andata.

Legia Varsavia a caccia dell'impresa contro il Chelsea di Maresca

Ai quarti di Conference League ci sono due squadre polacche, una di queste è il Legia Varsavia che ha anche il compito più duro: affrontare il super favorito Chelsea, che finora ha vinto le otto partite giocate nel torneo.

Un autentico rullo compressore, che però in Premier League non ha ancora vinto una trasferta nel 2025. Il Legia cercherà l’impresa, del resto ha vinto quattro delle ultime cinque partite casalinghe in Conference League senza subìre gol. Secondo gli esperti SisalTipster sarà vittoria del Chelsea al 62%, il Legia può contare solo su un 15%. Entrambe si affronteranno a viso aperto e chissà che non possa scapparci un Ribaltone: eventualità stimata al 13%. Il Chelsea proverà a mettere le cose in chiaro fin dai primi minuti, al 34% la partita verrà sbloccata nel primo quarto d’ora del match.

L’attacco del Legia parla brasiliano, 4 gol infatti sono stati realizzati da Luquinhas. Al 15% il ventottenne in prestito dal Fortaleza potrà dire di aver graffiato una squadra del calibro del Chelsea. Sponda londinese, Christopher Nkunku punta ad incrementare il suo bottino di cinque gol nel torneo: ci riuscirà al 33%.