Pronostico Bodo Glimt-Lazio, norvegesi abbonati all'Over 2,5

Combo Goal+Over 2,5: ecco quanto vale per i bookie

Ai biancocelesti il compito di far valere la “supremazia” generale già nella trasferta in terra norvegese. Osservare il ruolino di marcia interno del Bodo significa contemplare una striscia infinita di Over 2,5. Merito soprattutto dell’attacco norvegese, il più prolifico di questa edizione del torneo.

La squadra allenata da Baroni ha alle spalle il prezioso blitz in campionato contro l’Atalanta di Gasperini, preceduto dal brutto ko di Bologna e prima ancora dall’affermazione “tutto cuore” in casa del Plzen. Sarà una sfida da seguire tra due squadre che hanno argomenti più che validi da far valere.

Fiducia agli attacchi e Goal (ma anche Over 2,5) all’orizzonte? Un’ipotesi che, godendo anche del supporto delle quote, si fa spazio in questa promettente sfida.

La combo Goal+Over 2,5 è offerta a 1.98 da Cplay e Begamestar, a 1.95 da Elabet.