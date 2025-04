Serie B, 33ª giornata: il pronostico di Bari-Palermo

La 33ª giornata di Serie B si apre venerdì sera con l'anticipo Bari-Palermo . I pugliesi sono in corsa per i playoff ma hanno bisogno di una vittoria per scavalcare il Cesena e salire momentaneamente all'ottavo posto in classifica. I rosanero, reduci dallo spettacolare 5-3 al Sassuolo capolista, occupano la settima piazza.

Lasagna contro Pohjanpalo

Insieme al Catanzaro il Bari è la squadra con più pareggi all'attivo (17) in Serie B e ben 9 delle 16 gare giocate al San Nicola sono terminate con un risultato di parità (ben 9 le uscite del risultato esatto 1-1). Curiosità statistica: con iI Bari in campo, il parziale/finale 2/2 non esce da ben 19 turni: in pratica, un intero girone.

Il Palermo, trascinato dai gol di Pohjanpalo, va a segno da ben 16 giornate ma in trasferta ha fatto registrare solo tre clean sheet.

Le quote, nel complesso equilibrate, sono leggermente sbilanciate dalla parte dei siciliani, vittoriosi a 2.60 sulle lavagne di Sisal e Snai, a 2.62 su Cplay.

In 12 delle 16 partite giocate al San Nicola, il Bari ha segnato minimo uno, massimo due gol. Il Palermo dovrebbe dare continuità alla sua serie realizzativa, occhi puntati allora sul Goal: a 1.83 per Cplay, 1.80 per BetFlag e 1.75 per Planetwin.