Pronostico Betis-Villarreal, uno scontro diretto per l'Europa

Il big match della 31ª giornata de LaLiga spagnola va in scena al Benito Villamarin di Siviglia. Di fronte Betis e Villarreal , appaiate al quinto posto a quota 48 punti in classifica.

Segnano entrambe? Cosa dicono le quote

Gli andalusi hanno superato anche l’esame Barcellona (1-1), risultato preceduto da sei vittorie consecutive. La squadra di Manuel Pellegrini è sempre andata a segno tra le mura amiche del Benito Villamarin, e questo è un altro elemento che depone a suo favore.

Il “Sottomarino Giallo” ha fatto registrare il primo 0-0 in campionato, pareggiando in casa dell’Athletic Bilbao. I suoi numeri generali, però, raccontano di una squadra che gradisce gli esiti Goal e Over 2,5...

E i bookmaker, che tipo di partita si aspettano? Nelle previsioni degli operatori al Benito Villamarin ci sarà almeno una rete per parte: un'ipotesi offerta a 1.58 da Cplay, a 1.57 da Sisal e a 1.55 da Elabet.

Infine, una curiosità statistica. Nel massimo campionato spagnolo, il Betis è l'unica squadra che ha raggiunto la "doppia cifra" in fatto di parziale/finale X/1. Per questo tipo di accoppiata, l'offerta dei bookie sfiora 6 volte la posta.