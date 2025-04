Pronostico Atalanta-Bologna, scontro diretto Champions tra Gasperini e Italiano

Atalanta, torna il Goal? E occhio agli allenatori

La Dea viene da tre sconfitte senza gol segnati, ko ancor più pesanti perchè arrivati contro Inter, Fiorentina e Lazio: tre autentiche bocciature.

Sta decisamente meglio il Bologna, sconfitto una sola volta nelle ultime 14 giornate. La squadra di Italiano ha fornito prove di assoluto spessore contro Lazio (5-0) e Napoli (1-1) e al Gewiss ha già vinto a inizio febbraio (gol di Castro) staccando il pass per le semifinali di Coppa Italia.

L'analisi statistica del match non può prescindere dagli 8 No Goal di fila centrati dai bergamaschi. Oltre al precedente in Coppa Italia però c'è anche quello di campionato (28 settembre) e al Dall'Ara finì 1-1.

Secondo i bookmaker il Goal è più probabile rispetto al No Goal: almeno una rete per parte vale 1.76 per Planetwin, 1.77 per BetFlag e 1.80 per Cplay e Begamestar.

Partita dall'alta posta in palio e ad alta tensione anche per due allenatori che "vivono la partita" come Gasperini e Italiano. Secondo i bookmaker vale 9 volte la posta un cartellino rosso sia al tecnico della Dea che a quello dei felsinei.