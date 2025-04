Pronostico Aston Villa-Psg, Kvara e soci con un piede in semifinale di Champions

Quanti gol al Villa Park? Cosa dicono le quote

Il Saint Germain stava letteralmente volando e prima della sfida con i “Villans” non perdeva in campionato da 28 giornate (è ancora imbattuto) con 80 reti realizzate e solo 26 subìte (miglior attacco e miglior difesa del torneo). L’Aston Villa, tra campionato, Fa Cup e Champions League ha collezionato 9 vittorie nelle ultime 10 esibizioni. All’appello ne manca una, proprio l’1-3 al Parco dei Principi rimediato sette giorni fa.

Eppure la formazione di Unai Emery era anche passata in vantaggio al 35’ ma l’1-0 è durato soltanto quattro minuti. I francesi hanno pareggiato al 39’ e sono poi passati in vantaggio dopo 4’ minuti dell’inizio della ripresa per poi fissare il punteggio finale (3-1) nel recupero.

Le statistiche del match di andata sono però categoriche con il 76% di possesso palla per i francesi, 29 tiri totali a 7 e 10 tiri in porta contro 2 a favore del Psg senza contare i 9 calci d’angolo a 1 per Kvaratskhelia e compagni. Questo è quello che è stato. Martedì sera si giocano gli altri 90 minuti ma appare difficile che ci possa essere un ribaltone. Le reti però non dovrebbero mancare e allora sembrano buoni sia il Goal che l’Over 2,5. Il Goal vale 1.54 per Cplay, 1.53 per Goldbet e Lottomatica. L'Over 2,5 è pagato 1.58 da Cplay e Begamestar, 1.57 da Bwin e 1.55 da Zona Gioco.