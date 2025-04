Pronostico Fiorentina-Celje, le quote del match di ritorno al Franchi

La semifinale di Conference League è ormai nel mirino. La Fiorentina , nel match d’andata in Slovenia, ha battuto il Celje 2-1 e giovedì si gioca la gara di ritorno con i viola che possono piazzare il colpo decisivo per passare il turno.

La viola concede il "bis"? Ecco cosa ne pensano i bookie

Giovedì scorso, dopo neanche mezz’ora di gioco, i toscani sono passati in vantaggio. Poi il raddoppio poco dopo il quarto d’ora della ripresa (su rigore) e, infine, l’1-2 (sempre su rigore) dell’undici sloveno al minuto 68 che ha fissato il risultato. Con una rete di vantaggio la Fiorentina torna in campo ma dovrà comunque fare molta attenzione.

I numeri della sfida di andata sono stati abbastanza equilibrati (anzi, leggermente sbilanciati a favore del Celje) con 12 tiri totali a 10 a favore degli sloveni, 4 tiri in porta a 2 (sempre a favore della squadra di casa) e 4 calci d’angolo a 1 per gli sloveni. In Serie A i “Gigliati” sono reduci da due pareggi consecutivi (dopo il 2-2 con il Milan è arrivato lo 0-0 in casa con il Parma. Il Celje ha invece vinto il suo incontro di campionato (2-1 al Mura) andando in rete per la nona partita di fila.

Per la Fiorentina l’occasione è troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire e per rientrare nel ristretto lotto delle quattro semifinaliste ha due risultati a disposizione.

Il segno “1”, comunque, è quello che si lascia preferire: si trova a 1.38 su Cplay e Begamestar, a 1.37 su Snai.