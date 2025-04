Conference League, quote e pronostico di Jagiellonia-Betis

Due formazioni polacche nei quarti di finale di Conference League ma per entrambe la corsa a un posto tra le prime quattro della manifestazione sembra destinata a chiudersi qui.

Massimo due reti totali? Ecco la quota dell'Under 2,5

Sette giorni fa, infatti, sia Jagiellonia che Legia sono uscite sconfitte dalle loro sfide contro Betis (a Siviglia) e Chelsea (in casa, a Varsavia) e adesso il recupero sembra assai difficile (se non impossibile).

Il Betis, nella gara di andata, si è imposto per 2-0 con entrambe le reti realizzate nel primo tempo (vantaggio al 24’ e raddoppio nel secondo minuto di recupero prima dell’intervallo). Il risultato finale va anche stretto agli iberici che hanno fatto registrare un vero dominio nell’arco di tutti i novanta minuti di gioco. Per il Betis 65% di possesso palla, 27 tiri totali (contro i soli 4 dei polacchi) di cui 8 nello specchio della porta (contro 1) senza contare i 6 calci d’angolo a 1.

La posizione di classifica in campionato del Betis lascia aperta la conquista di un posto nella prossima Europa League e anche il ko casalingo di domenica scorsa (1-2) con il Villarreal dimostra come i biancoverdi siano ormai fortemente concentrati su questa competizione continentale.

Per le quote i favori del pronostico sono per il “2” ma le due reti di vantaggio potrebbero contribuire a rendere meno aggressivo il Betis spingendolo a forzare solo se necessario.

Anche l’Under 2,5 ci potrebbe stare: quota 2.05 su BetFlag, 2.10 su Bwin, 2.12 su Cplay.