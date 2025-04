Pronostico Real Madrid-Athletic Bilbao, Blancos favoriti. E Barcellona-Celta...

Barcellona favorito sul Celta ma...

I blaugrana sabato (ore 16.15) ospitano il Celta, reduce dal passo falso con l’Espanyol. I galiziani in trasferta non hanno segnato solo in due occasioni e sono senza dubbio più riposati rispetto ad un Barça che martedì ha giocato un match dispendioso in Champions contro il Borussia Dortmund.

I bookie non hanno comunque dubbi sul segno 1 (reperibile a 1.30), anche se il Goal ci può senz’altro stare. Almeno una rete per parte è quotata a 1.57 da William Hill, 1.58 da Planetwin, 1.61 da Cplay.

Statistiche e pronostico di Real Madrid-Athletic Bilbao

Classifica alla mano l’impegno più difficile ce l’ha il Real Madrid, che al Bernabeu (domenica alle 21.00) riceve l’Athletic Bilbao. I Blancos non potranno contare su Mbappé, squalificato per un turno (stangata evitata) dopo l’espulsione rimediata nel match di settimana scorsa contro l’Alaves.

Squadra ostica quella allenata da Ernesto Valverde, che in questo campionato ha pareggiato ben 12 volte: solo l’Osasuna ha “fatto meglio” con 14 segni X.

Le statistiche delle due squadre evidenziano un certo disaccordo in fatto di esiti collegati alle scommesse: Real abbonato a Goal e Over 2,5, Athletic a No Goal e Under 2,5. Per le quote prevarrà il partito del Real, dunque Goal e Over 2,5.

Si parte comunque dal segno 1, pagato anche bene: 1.68 l'offerta dei bookmaker Cplay e Begamestar, 1.66 quella di Bwin e 1.65 quella di BetFlag.