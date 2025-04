Pronostico Monza-Napoli, Conte vuole interrompere il lungo digiuno in trasferta

Nelle ultime due giornate è stato Inzaghi a "giocare" prima di Conte, stavolta la situazione si capovolge. Nell'ambito della 33ª giornata di Serie A, infatti, il Napoli gioca per primo rispetto all'Inter, in campo domenica a Bologna alle 18. I partenopei sono di scena a Monza, sabato alle 18, contro la squadra di Nesta ultima in classifica.