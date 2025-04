Pronostico Milan-Atalanta, ecco la giocata "in controtendenza"

L' Atalanta di Gasperini ha iniziato questo turno di campionato con l'etichetta di "prima della classe" per numero di punti ottenuti in trasferta. Domenica alle 20.45, nel piatto forte del turno pasquale di Serie A , i bergamaschi fanno visita al Milan , che al pari della Dea coltiva ambizioni europee pur pagando un distacco di 10 punti in classifica da Pasalic (ex) e compagni.

Precedenti e curiosità: aria di Goal al Meazza

Innanzitutto, una curiosità: negli ultimi quattro precedenti (campionato e Coppa Italia), tutti terminati con entrambe le squadre a segno, ha sempre segnato per ultima la Dea.

Merita senza dubbio risalto il fatto che l'Atalanta abbia alle spalle nove partite consecutive caratterizzate dal No Goal. Esito che il Milan ha fatto registrare contro Udine, interrompendo una striscia di sette Goal consecutivi. Sempre Over 2,5, invece, da otto turni a questa parte per Leao e compagni.

Cosa dicono le quote? In un match che vede il Milan leggermente favorito (a 2.55) sull'Atalanta (2.70), il Goal è ritenuto probabile ed è pagato 1.48 da BetFlag, 1.52 da Zona Gioco e 1.53 da Cplay.

Marcatori: quota interessante per un gol dell'ex Pasalic

Capitolo marcatori. Nelle fila dell'Atalanta il maggiore indiziato ad andare in gol è il capocannoniere della Serie A Mateo Retegui, offerto a 2.60 da Cplay e Begamestar, a 2.50 da Elabet. Occhi puntati anche sull'ex rossonero Mario Pasalic, quota interessante per un gol del centrocampista croato: vale 5.25 per Cplay e Begamestar, 4.20 per Betfair.